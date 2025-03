Bayern tobt vor St.-Pauli-Duell

Der FC Bayern muss am Samstag (15.30 Uhr, live Sky) im Duell gegen St.Pauli auf mehrere Schlüsselspieler verzichten.

Ob der schockierenden Personalnews für den FC Bayern brodelt es in Sportdirektor Christoph Freund auch mit ein paar Tagen Abstand noch. Während Trainer Vincent Kompany bereits einen Plan geschmiedet hat, wie man Manuel Neuer, Alphonso Davies und Dayot Upamecano am Samstag (ab 15.30 im Sport24-Liveticker) gegen den FC St. Pauli ersetzen kann, übte Freund wegen des Kreuzbandrisses von Davies scharfe Kritik am kanadischen Fußballverband. Die Bayern wollen am Samstag nach zwei sieglosen Partien unbedingt drei Punkte.

Freund: "Ist fahrlässig, nicht professionell"

"Ich finde, das ist fahrlässig, nicht professionell", empörte sich Freund über den Umgang des kanadischen Verbandes in der Causa Davies. "Wir wollen es lückenlos aufklären." Der Club behält sich sogar "juristische Schritte" gegen den Nationalverband vor, der die schwerwiegende Knieverletzung vor dem interkontinentalen Flug des Linksverteidigers nicht diagnostiziert hatte. Davies habe schon vor dem Nations-League-Spiel gegen die USA, in dem die Verletzung passierte, über Müdigkeit geklagt, berichtete Freund.

Kompany muss die Abwehr erneut umbauen

Außer Davies werden den Bayern in den entscheidenden Wochen Kapitän Neuer (Muskelfaserriss in der Wade), Verteidiger Upamecano (Knorpelschaden) und weiter auch Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) mehr oder weniger lange fehlen. "Es ist wichtig, wie man auf solche Ausfälle reagiert. Es gibt für mich keine Ausreden", gab sich Kompany trotzig. "Wir sind in einer Position, wo es keine Chance gibt, einen Schritt zurück zu machen. Wir werden alles tun, um unsere Ziele zu erreichen."

Links hinten ist Raphael Guerreiro Backup für Davies, in der Abwehrmitte ist Kim Min-jae wieder fit, für Upamecano dürfte Eric Dier zum Einsatz kommen. Der Engländer verhandelt wie Club-Ikone Müller und Flügelspieler Leroy Sane über eine Verlängerung des Engagements über das Saisonende hinaus. "Wenn es etwas zu berichten gibt, werden wir das tun", sagte Freund. Müller ist seit dem 1. Juli 2000 beim FC Bayern und mit weit über 700 Pflichtspielen für die Münchner deren Rekordspieler.

Vorsprung an der Spitze geschmolzen

Nur noch sechs Punkte haben die Bayern in der Bundesliga Vorsprung auf Bayer Leverkusen, das bereits am Freitagabend im Einsatz ist. Der Rekordmeister liegt mit 62 Punkten an der Spitze, während der amtierende Meister 56 Zähler auf dem Konto hat. Mainz 05 steht mit 45 Punkten auf dem dritten Platz. "Das Beste ist, dass du alles auf null setzt und davon ausgehst, dass Leverkusen acht Spiele gewinnt. Dann musst du auch acht Spiele gewinnen. Das muss unsere Mentalität für die letzten Spiele sein", erklärte Kompany.

Das Überraschungsteam Mainz reist am Sonntag zu Borussia Dortmund, die als aktueller Liga-Elfter Gefahr läuft, in der nächsten Saison die Champions League zu verpassen. Der Vierte Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag den VfB Stuttgart, Leipzig ist in Mönchengladbach zu Gast.