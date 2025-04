Bayern treffen auf Kanes "Lieblingsgegner" Augsburg

Der FC Bayern startet am Freitag (20.30 Uhr, live DAZN) gegen den FC Augsburg in den 28. Spieltag.

Gutes Omen für den FC Bayern! Am Freitag (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) eröffnet Deutschlands Rekordmeister auswärts beim FC Augsburg die 28. Runde der deutschen Bundesliga. Dabei stehen die Zeichen vor allem für die Münchner gut, hat man sich an diesem Wochentag doch bereits seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr geschlagen geben müssen. Darüber hinaus nahm auch schon die letzte Begegnung mit den Augsburgern ein erfreuliches Ende.

Zuletzt Kane-Hattrick gegen Augsburg

Ende November standen sich die beiden Teams zuletzt gegenüber - der Mann der Stunde war damals zweifellos Bayerns Super-Stürmer Harry Kane. Im Alleingang schoss der Engländer den Tabellenführer zum 3:0-Sieg. Die Fuggerstädter scheinen Kanes Lieblingsgegner zu sein, denn gegen keinen anderen Verein traf er in der Liga öfter. Der 31-Jährige hat am Freitag die Chance, für Nachschub zu seinen bereits bestehenden sechs Augsburg-Treffern zu sorgen.

Einen Triumph hätten Jamal Musiala und Co. nötig, um Verfolger Bayer Leverkusen weiterhin auf Abstand halten zu können. Der amtierende Meister konnte seinen Rückstand auf den Spitzenreiter in den vergangenen Wochen auf sechs Zähler verringern. Ganz so einfach wie gedacht dürfte das kommende Duell allerdings nicht werden: Die letzte Liga-Pleite für Augsburg ist mittlerweile knapp drei Monate her, Anfang Jänner gab es eine 0:1-Enttäuschung gegen Stuttgart. Bayern-Coach Vincent Kompany weiß: "Es ist traditionell kein einfaches Spiel für Bayern - sie haben seit elf Spielen nicht verloren und sehr wenig Gegentore bekommen. Das ist aber auch eine gute Sache, weil der Fokus der Mannschaft direkt da ist, weil jeder weiß, dass es ein schwieriges Auswärtsspiel ist. Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir auch dort Punkte holen."