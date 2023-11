Bayern vor Aufsteiger Heidenheim gewarnt

David gegen Goliath, der Rekordmeister empfängt den Aufsteiger: Heidenheim will am Samstag den Bayern ein Bein stellen.

Und der FCH-Trainer Frank Schmidt weiß, wie: 2019 spielte der 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal in München und verlor als krasser Außenseiter nach großartiger Leistung nur knapp mit 4:5. Es war das bislang erste Pflichtspiel-Duell der beiden. Am Samstag (ab 15.30 Uhr im sport24-Liveticker) steigt nun der zweite Vergleich.

Heidenheim bezwang zuletzt Stuttgart

Im Pokal lag der FCH zweimal in Rückstand und kam wieder zurück, ehe ein gewisser Robert Lewandowski kurz vor Schluss per Handelfmeter für die Entscheidung zugunsten der Bayern sorgte. Die Heidenheimer gingen als Sieger der Herzen vom Platz.Dass nun ein weiterer Höhepunkt in der Bundesliga hinzukommt, scheint allerdings fraglich. Die Bayern fegten gerade erst Vizemeister Dortmund mit 4:0 vom Platz, Heidenheim ist auswärts mit bisher einem Punkt aus fünf Partien noch nicht in die Gänge gekommen. Immerhin bezwang die Elf von Coach Frank Schmidt zu Hause den VfB Stuttgart mit 2:0 und steht nun mit zehn Punkten vier Zähler vor der Abstiegszone steht.

Tuchel: Müller soll statt Musiala ran

Für die Bayern geht es wiederum um die Tabellenspitze. Nach der Pokal-Blamage gegen Saarbrücken ist FCB-Trainer Thomas Tuchel vor dem vermeintlich nächsten leichten Gegner gewarnt: „Wir haben im Pokalspiel einige Spieler geschont und die Belastung verteilt, um auch Spielern die Chance zu geben, die es sich verdient haben. Die Verantwortung für die Aufstellung ist immer bei mir.“ Verzichten muss Tuchel auf Stürmer Jamal Musiala (Oberschenkel), der im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray nach 40 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Routinier Thomas Müller wäre laut Tuchel „natürlich die Top-Alternative“.