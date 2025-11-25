Bundesliga-Kultklub an Alexander Prass dran

Auch wenn Christian Ilzer mit seinem ehemaligen Sturm-Schützling bei Hoffenheim wiedervereint ist, kann sich Alexander Prass (24) bei der TSG weiterhin nicht durchsetzen. Trotzdem zeigt nun ein Traditionsklub in der Bundesliga Interesse am ÖFB-Legionär.

Immerhin zwölf Spiele absolvierte Prass in dieser Saison, nur drei davon waren aber von Beginn an - mehrfach gab es sogar nur wenige Spielminuten am Ende. Mit der Situation kann der Österreicher nicht zufrieden sein.

Eine Situation, die andere Klubs ausnutzen könnten. So zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die laut Informationen von "RTL/ntv" und "sport.de" am variabel einsetzbaren 24-Jährigen interessiert sind.

Prass hat noch Vertrag bis 2028, weshalb eine Ablöse fällig wäre. Gladbach war bereits 2023 interessiert, konnte sich gegen Hoffenheim aber nicht durchsetzen. Vielleicht aber im zweiten Anlauf.