Glasners Eintracht muss bei Super-Bayern ran

Spitzenreiter Bayern München mit ÖFB-Star Marcel Sabitzer bekommt es in Runde 7 mit Oliver Glasners Eintracht Frankfurt zu tun.

Nach dem ersten Saisonsieg muss Eintracht Frankfurt von Coach Oliver Glasner vor dem Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) um Martin Hinteregger bangen. Der ÖFB-Teamspieler klagte nach dem Europa-League-Spiel über Kreislaufprobleme, man müsse abwarten, erklärte Glasner am Freitag. Die Punkte will der Oberösterreicher jedenfalls nicht kampflos hergeben.

"Wir wollen keinen Sonntagsausflug machen mit Kaffee und Kuchen, sondern den Bayern einen richtigen Fight liefern", betonte er. "Wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Das möchte ich in den Augen der Spieler sehen", sagte Glasner, dessen Truppe in der Liga noch auf einen vollen Erfolg wartet und mit 5 Punkten auf Platz 14 steht.

Die Bayern dürfen wohl mit dem nächsten Dreier spekulieren, Verfolger Leverkusen will zumindest seinen Drei-Punkte-Rückstand halten. Die "Werkself" gastiert am Sonntag beim Vorletzten Arminia Bielefeld, wo das Austro-Trio Manuel Prietl, Alessandro Schöpf und Patrick Wimmer gegen den Abstieg kämpft.