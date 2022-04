Heldentat von Kalajdzic nach Schreckmoment

Sasa Kalajdzic erzielte beim 1:1 von Stuttgart bei Arminia Bielefeld seinen vierten Saisontreffer via Handselfmeter (25.), den sein Landsmann Patrick Wimmer unglücklich verursacht hatte, wie der Videobeweis ergab. Ein Österreicher war auch beim Bielefelder Ausgleich beteiligt. Alessandro Schöpf hatte in den Strafraum geflankt, wo das Leder zu Florian Krüger verlängert wurde, der zum 1:1 einnetzte (59.).

Kurz darauf stand Kalajdzic noch einmal im Mittelpunkt. Bielefelds Fabian Klos war mit Schöpf heftig zusammengeprallt und liegen geblieben. Weil es so lange dauerte, bis die Sanitäter die Trage brachten, lief Kalajdzic ihnen entgegen und nahm ihnen das Transportgerät ab. "Dem Sasa ist es halt einfach zu langsam gegangen. Da er sich, was den Speed angeht, wahrscheinlich überlegen gefühlt hat gegenüber den Sanitätern, hat er das beschleunigt. Das war außergewöhnlich, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken", meinte danach Bielefelds Trainer Frank Kramer. Klos wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.

