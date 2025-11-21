Alles zu oe24VIP
Keine gute Nachrichten bei Wöber-Verletzung
Keine gute Nachrichten bei Wöber-Verletzung

21.11.25, 11:38
Es ist bisher eine völlig verkorkste Leihe für Maximilian Wöber bei Werder Bremen. Im November hätte er von seiner Verletzung zurückkehren sollen, nun ist sein Jahr am Feld aber wohl beendet.

Der variable Defensivspieler hätte den Bremern in der Saison gut zu Gesicht gestanden, seit seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel beim Debüt im DFB-Pokal Mitte August - und dem Ausscheiden in der 1. Runde gegen Bielefeld (0:1) - sieht Wöber aber nur vom Spielfeldrand zu.

Und das wird auch noch länger so bleiben. Peter Niemeyer, Leiter im Werder-Lizenzbereich, bestätigt die Hiobsbotschaft gegenüber der "Bild": "Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann."

Ins Training soll er 2025 noch zurückkehren, vielleicht gehen sich noch einige Minuten am Feld aus. So oder so, die Spielzeit des 27-Jährigen kommt weiter nicht in die Gänge und auch ein Platz im ÖFB-Kader der WM 2026 könnte damit wackeln.

