ÖFB-Star Laimer schockt Dortmund mit Doppelpack

Der BVB spielte erstmals seit 763 Tagen wieder vor ausverkauftem Haus. Doch die Freude darüber währte nur kurz, denn nach 30 Minuten stand es bereits 0:2 – beide Tore erzielte Konrad Laimer.

Am Abend schlitterte Borussia Dortmund vor - erstmals seit Beginn der Coronapandemie - ausverkauftem Haus gegen RB Leipzig in eine Blamage. 81.000 Zuschauer sahen zwar Torjäger Erling Haaland, der angeschlagen von der Länderspielpause zum BVB zurückgekehrt war, von Beginn an stürmen. Effizient waren jedoch nur die Gäste, bei denen sich Laimer in den Vordergrund spielte. Der Ex-Salzburger erzielte nach toller Vorarbeit von Christopher Nkunku mit einem feinen Heber über BVB-Goalie Gregor Kobel das 1:0 (21.) und legte kurz darauf mit einem abgefälschten Schuss zum 2:0 nach (30.).

In Hälfte zwei revanchierte sich Laimer dann bei Nkunku und legte dessen sehenswerten Treffer mit der Ferse auf (57.). Donyell Malen erzielte den Ehrentreffer für die Borussia (84.), bevor Dani Olmo den Sack für die Sachsen zumachte (86.). Die Leipziger sicherten damit Rang vier ab.