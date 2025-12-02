Alles zu oe24VIP
baumgartner
© Getty Images

Leverkusen weiter

Baumgartner schoss Leipzig ins Pokal-Viertelfinale

02.12.25, 23:41
Dank zweier Tore von Christoph Baumgartner steht RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals.  

Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 3:1-Sieg der Leipziger nach Rückstand gegen Zweitligist Magdeburg die Treffer zum 2:1 und 3:1 (29., 54.). Baumgartner hat damit im laufenden Cup bereits viermal angeschrieben, hinzu kommen fünf Tore in der Bundesliga. Im Topspiel vom Dienstag setzte sich Leverkusen in Dortmund 1:0 durch.

Ibrahim Maza traf in der 34. Minute entscheidend für Bayer. Bundesliga-Dominator Bayern München ist am Mittwoch bei Union Berlin zu Gast.

