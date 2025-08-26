Dortmund: Entscheidung um Niko Kovac gefallen

Jetzt ist es offiziell! Borussia Dortmund verlängert den bis 2026 laufenden Vertrag von Niko Kovac vorzeitig.

Der 53-Jährige unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Juni 2027. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

„Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben. Er ist ein Fußballfachmann mit klaren Prinzipien, grundehrlich, geradeaus in seiner Kommunikation und belohnt Leistung“, begründet Dortmund-Geschäftsführer Lars Ricken.

Kovac übernahm den BVB im Februar dieses Jahres und schaffte in der Rückrunde eine spektakuläre Aufholjagd. Nach der Qualifikation für die Champions League setzen die Borussen nun langfristig auf den Ex-Bayern-Coach.