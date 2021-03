Dortmund zurück auf Siegerstraße

Borussia Dortmund kämpfte sich im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha Berlin am Samstag zu einem 2:0-Sieg, bleibt an den Champions-League-Plätzen dran.

Nach der bitteren 2:4-Pleite gegen Bayern München stand Dortmund gegen Hertha vor einem Pflichtsieg. Die aktuell auf Platz 15 liegenden Berliner leisteten jedoch heftige Gegenwehr. Am Ende ebnete der BVB einen vollen Erfolg dank eines vermeidbaren Fehlers des Gegners. Zumindest bis Leverkusen am Sonntag auf Bielefeld trifft, steht Rang fünf zu Buche. Ein Punkt fehlt auf Platz vier und den derzeitig letzten CL-Fixstarter Frankfurt (ebenfalls am Sonntag bei Leipzig).

BVB scheitert an Aluminium und Goalie

Die schwarz-gelbe Heimelf erarbeitete sich früh ein spielerisches Übergewicht, wurde aber erst in der 18. Minute richtig gefährlich. Da schlenzte Marco Reus einen Freistoß an die Latte. Wenig später kam auch Hertha zur ersten Topchance. Ein Gestochere vor und im Fünfmeterraum endete mit einem Abschlussversuch von Mittelstädt (wohl auch mit der Hand) - dieser ging jedoch am Tor vorbei (24.). Schließlich Dortmund mit der größten Chance in Halbzeit eins: Hazard legte von der Grundlinie zurück auf Bellingham und der zog ungedeckt ab. Im Tor packte Goalie Rune Jarstein jedoch einen sensationellen Reflex aus - kein Treffer (33.).

Brandt profitiert von Torwart-Fehler

Für die verdiente aber glückliche Führung sorgte dann Julian Brandt. Nach einer Kombination mit dem ansonsten unauffälligen Erling Haaland und Reus nahm sich der 24-Jährige ein Herz und hielt aus der Distanz drauf. Den sehr zentral geschossen Ball ließ Jarstein passieren - trotz leichtem Flattern war der alles andere als unhaltbar! Aus Versehen erhöhte Mahmoud Dahoud dann fast auf 2:0. Seine abgefälschte Flanke knallte an die Latte (61.).

Bei Schlussmann Jarstein wechselten sich Genie und Wahnsinn weiter ab: Einen Kopfball von Emre Can parierte er überragend (77.). Seinem Team half das am Ende nichts. Vor allem, weil sich Hertha selbst schwächte: Vladimír Darida sah nach einer Grätsche von hinten gegen Reus glatt Rot (80.). Reus wurde danach ausgewechselt, kam aber wohl ohne Verletzung davon. Mit einem Mann mehr am Platz kam Dortmund noch zum dritten Aluminiumtreffer im Spiel (Giovanni Reyna/89.), sowie dem entscheidenden Treffer von Youssoufa Moukoko zum 2:0 (90.+1).