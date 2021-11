Beim deutschen Rekordmeister bahnt sich ein Rekord-Transfer an.

Das wäre ein absoluter Transfer-Hammer! Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, angelt der FC Bayern nach Barcelonas Super-Talent Pedri. Der 18-Jährige wurde gerade erst zum „Golden Boy“ ausgezeichnet und gilt als eines der größten Talente der Welt.

Dem Bericht zufolge, könnte der deutsche Rekordmeister einen Transfer bereits im Jänner anstreben. Die Bayern wollen Pedri viermal so viel Gehalt bieten, wie er aktuell in Barcelona bekommt, und ihn so nach München locken.

Allerdings steht der spanische Nationalspieler noch bis 2026 bei den Katalanen unter Vertrag – die festgesetzte Ablösesumme beträgt eine Milliarde Euro. Den FC Barcelona plagen aber arge finanzielle Nöte, wodurch der Verkauf einiger Top-Spieler eventuell notwendig wird. Billig wird Pedri aber bestimmt nicht.