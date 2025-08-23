Alles zu oe24VIP
© APA

Überraschende Lösung

Heißes Gerücht: PSG-Star soll zum FC Bayern

23.08.25, 12:34
Teilen

Plötzlich wird ein ehemaliger Real-Star mit den Münchnern in Verbindung gebracht. 

Auf dem Platz lief es für den FC Bayern im ersten Saisonspiel gegen RB Leipzig (6:0) schon richtig rund, abseits des Platzes feilen Eberl, Freund und Co. aber noch am Kader. Wie berichtet, will man diesen Sommer aber keinen Star mehr kaufen, sondern nur noch einen Spieler ausleihen.

Dabei wurde nun ein interessanter Name ins Spiel gebracht: Marco Asensio von Paris Saint-Germain. Der 29-Jährige ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wäre wohl auch zu haben.

Marco Asensio
© Getty

Der Spanier steht beim Champions-League-Sieger noch bis Juni 2026 unter Vertrag, spielt in den Plänen von Luis Enrique aber praktisch keine Rolle mehr. In der Vorsaison wurde Asensio sogar für ein halbes Jahr an Aston Villa verliehen. Bei einem Interesse der Bayern wären die Franzosen also wohl gesprächsbereit.

