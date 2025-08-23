Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Kimmich
© Getty

Bizarre Szene

"Noch nie erlebt": Kuriose Schiri-Panne bei Bayern-Gala

23.08.25, 08:20
Teilen

Dem Schiedsrichter fiel der Anfängerfehler minutenlang nicht auf. 

Der FC Bayern ist mit einem Kantersieg in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der höchst effiziente Titelverteidiger fertigte RB Leipzig am Freitagabend in München mit 6:0 ab. Harry Kane erzielte in der zweiten Halbzeit mit Treffern in der 64., 74. und 77. Minute einen lupenreinen Hattrick.

Für den kuriosen Höhepunkt des Bundesliga-Auftakts sorgte Castello Lukeba. Der Leipzig-Verteidiger dribbelte bei einem Freistoß am eigenen Strafraum einfach darauf los und leitete damit den vermeintlichen Ehrentreffer zum 1:4 auf.

Schiri Florian Badstübner nahm das Tor erst nach minutenlanger Unterbrechung und lautem Protest von Joshua Kimmich zurück. „Ich habe da schon im Spiel reklamiert, weil ich gesehen habe, dass er einfach losgedribbelt ist. Ich hätte mir wahrscheinlich auch Gelb gegeben, weil ich relativ hartnäckig geblieben bin“, so der Bayern-Star nach dem Spiel. „So eine Szene habe ich auch noch nicht erlebt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden