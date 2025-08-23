"Noch nie erlebt": Kuriose Schiri-Panne bei Bayern-Gala

Dem Schiedsrichter fiel der Anfängerfehler minutenlang nicht auf.

Der FC Bayern ist mit einem Kantersieg in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der höchst effiziente Titelverteidiger fertigte RB Leipzig am Freitagabend in München mit 6:0 ab. Harry Kane erzielte in der zweiten Halbzeit mit Treffern in der 64., 74. und 77. Minute einen lupenreinen Hattrick.

Für den kuriosen Höhepunkt des Bundesliga-Auftakts sorgte Castello Lukeba. Der Leipzig-Verteidiger dribbelte bei einem Freistoß am eigenen Strafraum einfach darauf los und leitete damit den vermeintlichen Ehrentreffer zum 1:4 auf.

Schiri Florian Badstübner nahm das Tor erst nach minutenlanger Unterbrechung und lautem Protest von Joshua Kimmich zurück. „Ich habe da schon im Spiel reklamiert, weil ich gesehen habe, dass er einfach losgedribbelt ist. Ich hätte mir wahrscheinlich auch Gelb gegeben, weil ich relativ hartnäckig geblieben bin“, so der Bayern-Star nach dem Spiel. „So eine Szene habe ich auch noch nicht erlebt.“