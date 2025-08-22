6:0 - Baller-Bayern schießen Leipzig zum Auftakt k.o.

Dem FC Bayern München feiert mit einem überlegenen 6:0-Schützenfest gegen RB Leipzig der perfekte Saisonstart.

Knall-Start in die neue Saison der deutschen Bundesliga. Meister FC Bayern war im Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig in Torlaune und schoss die Bullen mit 6:0 aus dem Stadion. Damit sorgt der Titelverteidiger vorerst für Ruhe, nachdem in den letzten Tagen die Kader-Tiefe oft kritisiert wurde und die Wunsch-Transfers an der Isar ausblieben.

Im Duell der ÖFB-Legionäre (Bayerns Laimer und die Bullen Laimer sowie Seiwald standen in der Startformation, Baumgartner wurde eingewechselt) gaben die Hausherren in der Allianz von der ersten Minute den Ton an. Michael Olise (27., 42.), Star-Neuzugang Luis Diaz (32.) und nach Seitenwechsel Torjäger Harry Kane (64., 74., 77.) sorgten im Auftakt-Kracher nicht nur für klare Verhältnisse, sondern schicken gleich zu Beginn der Saison eine lautstarke Warnung an die Konkurrenz.