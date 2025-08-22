Alles zu oe24VIP
Max Eberl
© Getty

Hammer-Gerücht

Bayern-Wende: Kommt jetzt DIESER Offensivstar?

22.08.25, 12:22
Die Münchner haben bereits Kontakt aufgenommen. 

Der Transfer-Sommer des FC Bayern München verlief äußerst turbulent. Mit Müller, Sané und Coman verließen wichtige Spieler den deutschen Meister, im Gegenzug kam mit Luis Diaz lediglich ein Star nach München. Daneben scheiterten zahlreiche Transfers, wie etwa von Florian Wirtz oder Nick Woltemade.

Zuletzt sorgte zudem die Meldung, dass nur noch ein Spieler per Leihe kommen soll, für Wirbel. Dieser Platz könnte nun Nicolas Jackson eingenommen werden. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Bayern bereits mit Chelsea Kontakt aufgenommen. Brisant: Vor wenigen Wochen hat Sport-Chef Max Eberl Interesse am Spieler noch dementiert.

Nicolas Jackson
© Getty

Der 24-jährige Senegalese spielt bei den Londonern keine Rolle mehr und soll noch diesen Sommer abgegeben werden. Allerdings will Chelsea Jackson verkaufen, für die Bayern kommt aber nur eine Leihe infrage. Zudem gibt es mit Newcastle und Aston Villa weitere Interessenten für den Offensivspieler.

