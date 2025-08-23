Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern-Fans
© Getty

Aufreger

Bayern-Ultras toben über neues Heimtrikot

23.08.25, 09:08 | Aktualisiert: 23.08.25, 10:18
Teilen

Die Bayern-Anhänger protestierten gegen die neuen Trikots. 

Der FC Bayern startete mit einer 6:0-Gala gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison. Dennoch herrschte bei vielen Münchner Anhängern Frust. Die Ultras protestierten mit einem Banner gegen die neuen Trikots.

"Nichts mit unserer Identität zu tun"

„Ein Trikot – größer als alle anderen“, war auf dem Banner zu lesen. Dazu waren „Wir wollen rot-weiße Trikots“ im ganzen Stadion zu hören. In einer offiziellen Mitteilung der „Südkurve München“ heißt es: „Es wird erneut versucht, modernen Trends hinterherzulaufen, anstatt eine identitätsstiftende Trikotpolitik zu forcieren, welche dem Wunsch der Basis entspricht und eines FC Bayern würdig ist. Das neue Heimtrikot erzeugt weder positive Wiedererkennung, noch hat es etwas mit unserer Identität als FC Bayern zu tun.“

Das aktuelle Bayern-Trikot ist zwar rot-weiß, aber offenbar zu modern. Viele Ultras wünschen sich ein rotes, einfarbiges Shirt, welches nur im Kragenbereich weiße Ebenen aufweist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden