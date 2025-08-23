Bayern-Ultras toben über neues Heimtrikot

Die Bayern-Anhänger protestierten gegen die neuen Trikots.

Der FC Bayern startete mit einer 6:0-Gala gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison. Dennoch herrschte bei vielen Münchner Anhängern Frust. Die Ultras protestierten mit einem Banner gegen die neuen Trikots.

"Nichts mit unserer Identität zu tun"

„Ein Trikot – größer als alle anderen“, war auf dem Banner zu lesen. Dazu waren „Wir wollen rot-weiße Trikots“ im ganzen Stadion zu hören. In einer offiziellen Mitteilung der „Südkurve München“ heißt es: „Es wird erneut versucht, modernen Trends hinterherzulaufen, anstatt eine identitätsstiftende Trikotpolitik zu forcieren, welche dem Wunsch der Basis entspricht und eines FC Bayern würdig ist. Das neue Heimtrikot erzeugt weder positive Wiedererkennung, noch hat es etwas mit unserer Identität als FC Bayern zu tun.“

Das aktuelle Bayern-Trikot ist zwar rot-weiß, aber offenbar zu modern. Viele Ultras wünschen sich ein rotes, einfarbiges Shirt, welches nur im Kragenbereich weiße Ebenen aufweist.