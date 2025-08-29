Alles zu oe24VIP
ilzer
© Getty Images

Mit Hoffenheim

Ilzer plant gegen Frankfurt zweiten Sieg

29.08.25, 17:29
Hoffenheim empfängt nach dem gelungenen Saisonstart den Zweiten aus Frankfurt.

Die Ilzer-Elf trifft am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) den Traditions-Verein aus Frankfurt, während RB Leipzig mit dem ÖFB-Trio Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner nach der 0:6-Klatsche in München gegen Heidenheim (Mathias Honsak) auf Wiedergutmachung aus ist. Baumgartner könnte allerdings noch abhanden kommen, er soll Medienberichten zufolge auf der Wunschliste von Oliver Glasner und Crystal Palace stehen. Am Sonntag will Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen Union Berlin, das auf Leopold Querfeld und Christopher Trimmel setzt, den ersten Sieg einfahren. Das gilt auch für Freiburg in Köln und für Mainz in Wolfsburg.

Bayer Leverkusen sucht unterdessen nach dem XXL-Umbruch noch nach der Form. Zum Auftakt gab es ein Heim-1:2 gegen Christian Ilzers Hoffenheim. "Ich bin kein Harry Potter", sagte Coach Erik ten Hag, der in die großen Fußstapfen von Xabi Alonso tritt. "Der Druck ist immer da und wir müssen gewinnen", sagte der Niederländer vor dem Gastspiel in Bremen. Bei Werder fällt vom Österreicher-Quartett neben Maximilian Wöber (Muskelverletzung) auch Kapitän Marco Friedl wegen einer Innenbandverletzung im Knie aus. Der Tiroler könnte nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Romano Schmid und Marco Grüll sind einsatzbereit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

