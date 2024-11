Ilzer reagiert auf angebliche Grillitsch-Suspendierung

Christian Ilzer hat Medienberichten widersprochen, wonach Florian Grillitsch bei TSG Hoffenheim suspendiert worden sei.

Das sei "überhaupt nicht der Fall", betonte der neue Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten am Sonntagabend auf Sky. Grillitsch hätte am Samstag beim 4:3 gegen Leipzig zum Kader gehört, zog sich allerdings eine Sprunggelenksverletzung zu, so Ilzer. Über den genauen Grad der Blessur soll demnächst eine MR-Untersuchung Aufschluss geben.

Dass Grillitsch schon vor einigen Tagen nahegelegt worden sein soll, sich einen neuen Verein zu suchen, bestätigte Ilzer nicht. "Er wird noch seine Spielzeiten bei uns bekommen", sagte der Steirer über den niederösterreichischen ÖFB-Teamspieler.