Lamine Yamal
Enthüllt

Lamine Yamal wäre fast zum FC Bayern gewechselt

10.09.25, 09:46
Enthüllt: Der Barca-Star wäre fast in München gelandet. 

Lamine Yamal ist zwar erst 18 Jahre alt, gehört aber schon jetzt zu den weltbesten Spielern. Inzwischen ist der Flügelstürmer nicht mehr aus der Startelf des FC Barcelona wegzudenken – um ein Haar wäre Yamal aber zu den Bayern gewechselt.

In seinem Buch „Transfer-Insider“ enthüllt SPORT BILD-Fußball-Chef Christian Falk, dass der deutsche Serienmeister knapp vor der Verpflichtung des Spaniers stand. Im Februar 2022 reisten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe nach Spanien, um über einen Wechsel von Gavi zu verhandeln. Dabei wurden sie auch auf das Supertalent Lamine Yamal (damals erst 14) aufmerksam.

Für die Bayern zu teuer

Gegenüber Yamals Berater Iván de la Peña bekundete der FC Bayern sein Interesse, dann wechselte der Jungstar aber seinen Agenten. Star-Berater Jorge Mendes vertrat nun Yamal und machte klar, dass der Teenager erst ab fünf Millionen Euro wechseln könnte.

Für den FC Bayern war diese Summe für einen 14-Jährigen zu viel – ein möglicher Transfer wurde verschoben. Wenig später schaffte Yamal aber schon beim FC Barcelona den Durchbruch und unterschrieb 2023 einen Dreijahresvertrag bei den Katalanen. Seine Ausstiegsklausel wurde bereits damals auf eine Milliarde Euro festgelegt.

