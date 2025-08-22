Leverkusen kracht zum Start auf Ilzers Hoffenheim

Am Wochenende greifen die Bayern-Jäger in der deutschen Fußball-Bundesliga ins Geschehen ein.

Der personell völlig umgekrempelte Vizemeister Bayer Leverkusen hat am Samstag (15.30 Uhr) Christian Ilzers TSG Hoffenheim zu Gast. Die Werkself hat einen enormen Umbruch zu bewältigen. Nach dem Abschied von Trainer Xabi Alonso Richtung Madrid haben den Verein auch zahlreiche Stammspieler wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide zu Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Jonathan Tah (Bayern München) oder Goalie Lukas Hradecky (AS Monaco) verlassen.

Ten Hag fordert Teamgeist

Der neue Steuermann ist Coach Erik ten Hag, dieser will eine "neue Ära aufbauen" und kann dabei auf Neuzugänge wie Torhüter Mark Flekken, Jarell Quansah oder den erst 19-jährigen Argentinier Claudio Echeverri zurückgreifen. "Wir haben alles getan, um optimal vorbereitet zu sein", sagte Ten Hag. "In keinem ersten Spiel läuft alles rund, aber der Teamgeist muss gut sein - und das ist er."

Hoffenheim hat Punkt im Visier

Mit Hoffenheim ist ein Team zu Gast, das in der Vorsaison mit dem Abstiegskampf beschäftigt war. Bei der TSG hat Ilzer seine erste komplette Saisonvorbereitung absolviert. Oberstes Ziel ist es, sich aus der untersten Tabellenregion fernzuhalten. Der Steirer sprach von einem "Neubeginn" - ein Punkt, den man mit Gegner Leverkusen gemeinsam hat.