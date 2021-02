ManCity lockt Haaland mit Traum-Gehalt

Manchester City will für Erling Haaland tief in die Tasche greifen.

Dortmunds Torgarant Erling Haaland ist nicht erst seit heute heiß begehrt bei Europas Top-Clubs. Der Poker um die Dienste des norwegischen Angreifers ist seit Monaten am Laufen. Seine eindrucksvolle Torquote in dieser Saison spricht für sich: In 21 Pflichtspielen traf der Knipser ganze 22 Mal und lieferte davei noch fünf Assists obendrauf.

Klar also, dass alles was Rang und Namen hat sich einen solchen Vollstrecker in den eigenen Reihen wünscht. Einer dieser namhaften Clubs fährt nun erste Geschütze auf um den wuchtigen Sturmtank für sich zu gewinnen. Laut dem britischen "Mirror" wagt Manchester City erste Versuche Haaland ein Engagment auf der Insel schmackhaft zu machen: Der Premier-League-Klub will Dortmund mit einer Summe von 115 Millionen Euro überzeugen. Haaland selbst wird demnach ein Gehalt von 24 Millionen Euro pro Jahr geboten, was rund 460.000 Euro pro Woche wären.

Star-Trainer Pep Guardiola sucht einen Nachfolger für den alternden Sergio Agüero, dessen Vertrag nur noch bis zum Sommer 2021 datiert ist. Haaland hat beim deutschen Bundesligisten noch eine gültigen Vertrag bis 2024. Sein Wert wird momentan auf 100 Millionen Euro geschätzt. Bei City soll der Torjäger in die Fußstapfen seines Vaters treten. Vater Alf-Inge spielte zwischen 2000 und 2003 für die "Skyblues".