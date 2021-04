Medien: Hütter und Gladbach schon einig

Adi Hütter könnte Eintracht Frankfurt in Richtung Mönchengladbach verlassen - Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein.

Wie der gewöhnlich gut informierte "kicker" berichtet, sollen die Gerüchte um Adi Hütter und Mönchengladbach bald Realität werden. Gladbach hätte sich fix auf Hütter als Nachfolger von Marco Rose (geht zu Borussia Dortmund) verständigt. "Wir haben sehr klar im Kopf, wer unser neuer Trainer sein soll", erklärte Sportchef Max Eberl am Ende der Vorwoche. Und Vizepräsident Rainer Bonhof wähnte die Borussen "auf der langen Zielgeraden". Gut möglich, dass sich die beiden Parteien sogar schon einig wären.

Fest steh nunt, dass Gladbach unbedingt Hütter haben will. Hütter nach derzeitigem Stand zu Gladbach will, auf Fragen zu seiner Zukunft reagierte der Erfolgstrainer zuletzt durchaus gereizt. Kann Frankfurt etwas gegen den Wechsel unternehmen? Nein.Hütter hat zwar noch einen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag bei der Eintracht, allerdings hat er eine Ausstiegsklausel bei einer festgeschriebenen Ablösesumme in der Höhe von 7,5 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier verankert.

Gut möglich, dass bereits alles unter Dach und Fach ist. Beide Parteien zieren sich aber noch mit der offiziellen Verkündigung. Und das aus gutem Grund: Frankfurt trifft am Samstag im heiklen Duell in der Bundesliga ausgerechnet auf Gladbach.