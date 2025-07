Nach Horror-Verletzung: Jetzt meldet sich Musiala!

Zum ersten Mal nach seiner Horrorverletzung meldet sich Bayern-Star Jamal Musiala zu Wort.

Am Montag wurde der Mittelfeldspieler nach seiner brutalen Verletzung, Wadeneinbruch plus Bänderverletzungen im linken Sprunggelenk, in der Unfallklinik Murnau erfolgreich operiert. Jetzt meldet sich Musiala mit einem Instagram-Post aus der Klinik. In diesem wendet sich Musiala an seine Fans.

Er sagt auf Englisch: "Ich möchte mich für die großartige Unterstützung bedanken, die ich von euch allen erhalten habe. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist schön zu sehen, wie die Welt des Fußballs in Zeiten wie diesen zusammenkommt. Es ist wirklich ein Vergnügen hier. Die Operation ist sehr gut verlaufen, ich bin in guter Behandlung. Ich werde einfach die nächste Zeit nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen und positiv zu denken."

"Situationen wie diese können passieren"

Zu der Situation mit Donnarumma meint Musiala: "Und ich möchte sagen, dass niemand Schuld hat. Situationen wie diese können passieren." Damit hat er eine andere Meinung als sein Teamkollege Manuel Neuer. Er kritisierte das Einsteigen des italienischen Nationalkeepers. Dazu sagte Neuer: "Eine Situation, wo man, glaube ich, nicht so hineingehen muss. Da so reinzuspringen, ist schon risikofreudig. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers einfach in Kauf."

Laut der "Bild" wird Musiala noch einige Tage im Krankenhaus verbringen. Die genaue Dauer hängt von der Heilung seiner OP-Wunden ab. Er wird einen Großteil der Hinrunde verpassen. Musiala wird frühestens im November, eher erst im Dezember zurück sein. Das hängt von der Reha ab.