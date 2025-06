Nach Wirtz-Schock: Bayern droht erneut leer auszugehen

Nach der Transfersaga rund um Florian Wirtz droht dem FC Bayern die nächste Niederlage am Transfermarkt.

Nico Williams (22) von Athletic Bilbao will diesen Sommer wechseln. Doch wohin? Aktuell gibt es zwei Vereine in der Pole-Position. Bayern München und der FC Barcelona versuchen den spanischen Superstar zu holen. Jetzt droht der deutsche Rekordmeister erneut eine Niederlage am Transfermarkt.

Williams hat sich mit seinen Berater an Pfingsten mit Max Eberl (51) und Christoph Freund (47) in München, um über einen möglichen Transfer zu reden. Für den Spanier ist der deutsche Rekordmeister nur die zweite Wahl. Er will viel lieber zum FC Barcelona. Williams hat dem katalanischen Klubs bereits grünes Licht gegeben, nachdem er sich mit dem Sportdirektor Deco (47) getroffen hat.

Geld der große Gegner von Barcelona

Aber Barcelona hat ein großes Problem: Ihre finanziellen Probleme. Die Schulden ließen die Verpflichtung vom Deutschen Jonathan Tah (29) scheitern. Dieser wechselte dann in die bayrische Landeshauptstadt. Barcelona unterliegt den Auflagen des Financial Fair Play, welche unter anderem bei der Registrierung von Dani Olmo (27) für große Probleme sorgte.

Laut der "Bild" könnte Barcelona eine zweite Tah-Situation dieses Mal verhindern. Barça erwartet 40 Millionen Euro vom deutschen Inverstor "Libero Football Finance" zurück. Die Firma stieg im August 2023 bei den Katalanen ein und hat bisher nur 20 Millionen von den 60 Millionen Euro gezahlt. Nach langen Streitigkeiten soll dieses Geld nun an Barcelona fließen. Damit wären ihre Financial Fair Play-Probleme gelöst. Sie wären wieder Handlungsfähig.