Notfall-Plan: Diese Legende soll Bayern übernehmen

Thomas Tuchel könnte am Dienstag das letzte Mal auf der Bank Platz nehmen.

Nach der peinlichen 2:3-Niederlage gegen Heidenheim ist der FC Bayern München völlig am Boden. In der Bundesliga liegt man unfassbare 16 Punkte hinter Bayer Leverkusen und im Pokal kam bereits gegen Drittligisten Saarbrücken das frühe Aus. Lediglich in der Champions League ist man noch im Rennen – das Spiel gegen Arsenal könnte auch Thomas Tuchels letzte Chance sein.

Verliert man am Dienstag in London, dann könnte die Bayern-Verantwortlichen die Reißleine ziehen und sich doch noch sofort vom Trainer trennen. Sollte die Situation irreparabel werden, gibt es laut der Münchner „Abendzeitung“ einen Notfall-Plan. Dann soll Legende Miroslav Klose Tuchel ablösen und bis Sommer übernehmen. Hermann Gerland könnte ihn als Assistent unterstützen.

© GEPA ×

Klose spielte von 2007 bis 2011 bei den Bayern und war nach dem Ende seiner aktiven Karriere zunächst als Nachwuchs- und dann als Co-Trainer beim deutschen Serienmeister tätig. Als Cheftrainer war der 45-Jährige bei Altach weniger erfolgreich und musste schon nach neun Monaten gehen.