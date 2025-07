Oliver Kahn: Darum will niemand mehr zu den Bayern

Dem deutschen Rekordmeister „fehlt es in allen Bereichen“.

Der bisherige Transfer-Sommer war für den FC Bayern eine einzige Katastrophe. Egal ob Florian Wirtz, Nico Williams, Xavi Simons oder Bradley Barcola – kein Top-Star wollte bisher nach München wechseln. Für Vereinslegende und Ex-Boss Oliver Kahn sitzen die Probleme tief.

„Der FC Bayern ist jetzt zwölfmal in 13 Jahren Deutscher Meister geworden. Ist es wirklich noch eine Motivation, jetzt zum 13. oder 14. Mal Deutscher Meister zu werden?“, fragt der 56-Jährige auf Sky. Kahn kritisiert dabei die vielen Trainerwechsel in den letzten Jahren. „Damit haben sich die Philosophien, die Ideen immer wieder verändert. Beim FC Bayern fühlt es sich immer wie ein ständiger Kaderumbruch an. All das erzeugt natürlich eine Art von Unruhe.“

Denkzettel

Der ehemalige Tormann spart dabei auch nicht mit Selbstkritik. „Auch während meiner Zeit hat genau dieses Thema Kontinuität in allen Bereichen gefehlt. Auch das hätte ich gerne besser hinbekommen.

Vor allem die Absage von Florian Wirtz sollte ein Denkzettel für den FC Bayern und die ganze Bundesliga sein. „Wenn ich Spieler bin, ist die Premier League die attraktivste Liga“, so Kahn.