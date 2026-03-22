Paukenschlag: BVB trennt sich von Sportdirektor Kehl

Hammer beim BVB! Borussia Dortmund gibt offiziell die Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl bekannt.

Überraschender Schnitt in Dortmund: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, sei die Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Geschäftsführung und dem bisherigen Sportdirektor gefallen.

Kehl war seit 2018 in verantwortlicher Rolle beim BVB tätig, zunächst als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Im Sommer 2022 übernahm der frühere Dortmunder Profi schließlich den Posten des Sportdirektors. Nun endet seine Amtszeit beim Klub der ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka überraschend vorzeitig.