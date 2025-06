„Quälende Zweifel“: Neue Wende im Poker um Florian Wirtz

Scheitert der Transfer des deutschen Nationalspielers doch noch?

Eigentlich schien schon alles klar zu sein. Florian Wirtz entschied sich gegen ein Angebot vom FC Bayern und will im Sommer zum FC Liverpool wechseln. Die Reds sind bereits in Verhandlungen mit Bayer Leverkusen, bisher konnte man sich aber noch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Während der englische Meister „nur“ 130 Millionen bietet, will Bayer rund 150 Millionen für den 22-Jährigen.

Plan B

Obwohl eine Einigung eigentlich schon in Sicht scheint, haben die Liverpool-Bosse laut CBS Sports plötzlich „quälende Zweifel“. Erst letztes Jahr scheiterte der sicher geglaubte Deal mit Martin Zubimendi doch noch an der Ablösesumme. Deshalb sucht der englische Meister schon nach einem Plan B, sollte der Wirtz-Kauf doch noch scheitern.

ARCHIV - 23.04.2023, Italien, Mailand: Fußball: Serie A, Italien, AC Mailand - US Lecce, 31. Spieltag im Giuseppe-Meazza-Stadion: Rafael Leao vom AC Mailand jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. Wegen einer Adduktorenverletzung droht der Stürmer das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zu verpassen. (zu dpa: «Milan bangt vor Königsklassen-Halbfinale um wichtigsten Angreifer») Foto: Luca Bruno/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Luca Bruno/AP/dpa ×

Dabei soll Rafael Leão vom AC Milan ganz oben auf der Liste stehen. Brisant: Auch der FC Bayern will den Portugiesen im Sommer verpflichten.