Schnaps-Skandal bei Holzhauser-Klub 1860 München

Bei 1860 München hängt der Haussegen schief: Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge sollen sich drei Profis beim Klub von ÖFB-Legionär Raphael Holzhauser vor dem Training regelmäßig mit Schnaps betrunken haben.

Der deutsche Drittligist 1860 München wird nach einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Rauschaktion eines Spieler-Trios von einem Schnaps-Skandal erschüttert. Zwei Stammspieler sowie ein Ersatzspieler, deren Verträge mit Saisonende auslaufen, sollen sich vor den Trainingseinheiten in der Kabine betrunken haben. Sportlich befindet sich der Traditionsklub im Niemandsland auf Platz 9, hinter den Kulissen offenbart sich immer mehr ein Saufhaufen.

Absturz in der Tabelle und der Kabine

Die Münchner galten eigentlich als absoluter Aufstiegskandidat, waren lange Zeit an der Tabellenspitze der Liga. Dann folgte der Absturz, offensichtlich nicht nur auf dem Platz. Der Fall soll Sportboss Günther Gorenzel mittlerweile bekannt sein, er hat die Beschuldigten zum Rapport zitiert. Ob der ehemalige ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser einer der Rausch-Profis ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sein Vertrag läuft aber, wie bei den Übeltätern, mit Saisonende aus.

Vorerst nur Abmahnung für Suff-Kicker

Die 60er haben heuer in sieben Spielen erst zwei Punkte einfahren können, eine Suspendierung steht derzeit allerdings nicht im Raum. Gorenzel beließ es vorerst bei einer Abmahnung. Am Sonntag geht es in der Liga gegen Saarbrücken weiter. Da wird man sehen, ob der Sauf-Skandal auch Auswirkungen auf die Aufstellung der Löwen haben wird.