Sorge statt Jubel um Bulle Kampl nach Tor

Große Sorge um Ex-Salzburg Kevin Kampl nach seinem Tor für Leipzig gegen Augsburg. Von Jubel war keine Spur.

Was war da los? Kevin Kampl trifft im Ligaspiel gegen Augsburg nach 10 Minuten zum Ausgleich. Doch anstatt zu jubeln kommen seine Mitspieler besorgt zusammen und müssen sich um den ehemaligen Salzburg-Star kümmern.

Doch was war passiert? Der Slowene trifft zum ersten Mal seit fast drei Jahren in der Bundesliga und kann den Erfolg nicht auskosten. Direkt nachdem er den Ball über die Linie gedrückt hat sackt er zusammen. Er greift sich an den Brustkorb .Besorgniserregende Szenen, wo man kurz an die schockierenden Szenen von Christian Eriksen bei der EM denken musste. Kampl ruft um Hilfe, die vor Freude herbei gestürmten Teamkammeraden müssen ihn stützen.

Der 32-Jährige wird vom medizinischen Personal an der Seitenlinie behandelt werden, kann aber vorerst weiterspielen.