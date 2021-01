'Stürmer-Oldie' Huntelaar kehrt zu Schalke zurück

Comeback in Königsblau! Stürmer-Veteran Klaas-Jan Huntelaar heuert erneut bei Schalke an.

Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zu Schalke 04 ist perfekt. Wie der Tabellenletzte der deutschen Fußball-Bundesliga am Dienstag bestätigte, wechselt der 37-jährige Torjäger von Ajax Amsterdam mit sofortiger Wirkung zu seinem ehemaligen Club und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. "Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Schalke gehört in die erste Bundesliga", sagte Huntelaar.

Der Niederländer hatte von 2010 bis 2017 insgesamt 126 Pflichtspiel-Tore für Schalke erzielte. Er ist nach Sead Kolasinac von Arsenal der zweite Winter-Rückkehrer, der zum Klassenerhalt beitragen soll. Trotz des fortgeschrittenes Alters von Huntelaar hatte sich Schalkes Trainer Christian Gross zuletzt für die Rückholaktion stark gemacht: "Er würde uns wahnsinnig gut tun. Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch."