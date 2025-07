Thomas Müller plant Karrierefortsetzung – MLS im Visier

Thomas Müller will seine Karriere fortsetzen und zieht einen Wechsel in die MLS in Betracht. Die 35-jährige Bayern-Legende stellte klar, dass Europa nicht in seinen Plänen vorkommt.

Thomas Müller hat Spekulationen über sein Karriereende eine Absage erteilt. Der 35-jährige Offensivspieler äußerte sich im Rahmen eines Werbedrehs positiv über die nordamerikanische MLS: "Die MLS ist eine interessante Liga, gerade im Hinblick auf die WM in Amerika." Europa schloss er als Option aus. Müllers beeindruckende Bilanz Der Weltmeister von 2014 stand bisher ausschließlich beim FC Bayern München unter Vertrag. Mit den Münchnern gewann er 13 Meisterschaften, sechs DFB-Pokale und zweimal die Champions League. Sein Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2025. Zukunft in Nordamerika? Müller betonte, dass er noch nicht ans Aufhören denke. Ein Wechsel in die MLS würde bedeuten, dass der deutsche Fußballstar erstmals in seiner Karriere den Verein wechselt.