Titel-Fluch beendet: So feiert Harry Kane seine 1. Meisterschaft

Die 34. Meisterschaft der Bayern ist vor allem für Superstar Harry Kane eine ganz Besondere.

Mit 31 Jahren hat Super-Stürmer endlich seinen ersten Titel geholt. Als er im Vorjahr nach München kam, wurde Leverkusen sensationell Meister und der Fluch ging auch beim damaligen Serienmeister weiter. Im Internet wurde oftmals über den Briten gelacht, weil es einfach nicht klappen wollte. Nun hat er es doch geschafft und kann seinen ersten großen Titel ausgelassen feiern.

Dabei wäre er auch bei seinem ersten Meistertitel alleine gewesen. Denn beim 3:3 der Bayern in Leipzig fehlte er gesperrt. Dabei hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit 24 Toren in 29 Spielen in der laufenden Saison einen erheblichen Anteil an dem Titel.

Beinahe wäre er bei dem Meisterstück auf der Tribüne gesessen. Durch das Remis wurde die Entscheidung allerdings vertagt. Jetzt konnte er zumindest gemeinsam mit der ganzen Mannschaft in einem Restaurant feiern.