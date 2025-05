Zadrazil trifft im Finale – Bayern gewinnt "World Sevens"

Sarah Zadrazil hat Bayern München den Turniersieg beim "World Sevens Football" in Estoril gesichert. Die ÖFB-Teamspielerin erzielte im Finale gegen Manchester United das entscheidende Tor zum 2:1.

Sarah Zadrazil hat Bayern München am Freitag zum Titelgewinn beim Einladungsturnier "World Sevens Football" geführt. Die 32-jährige ÖFB-Teamspielerin traf im Finale in Estoril in der 25. Minute zum 2:1-Endstand gegen Manchester United. Bayern sicherte sich damit ein Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar (2,21 Mio. Euro).

Plattner ebenfalls im Einsatz

Neben Zadrazil stand auch Maria Plattner für die Bayern im Einsatz. Katharina Naschenweng war ebenfalls vor Ort, jedoch nicht aktiv beteiligt. Der deutsche Meister hatte sich zuvor in vier Partien durchgesetzt: am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam (4:2), am Donnerstag gegen Rosengaard (4:0) und Manchester City (3:1) sowie im Halbfinale am Freitag mit 5:0 gegen Paris Saint-Germain. In dieser Partie trafen sowohl Zadrazil als auch Plattner je einmal.

Wienroither mit ManCity auf Platz vier

Manchester City, bei dem ÖFB-Teamspielerin Laura Wienroither mitwirkte, belegte nach einer 1:3-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen PSG den vierten Platz.

Turnier im Kleinfeldformat

Das Turnier wurde auf verkleinertem Spielfeld ausgetragen. Gespielt wurde zweimal 15 Minuten, ohne Abseitsregel. Jede Mannschaft bestand aus sechs Feldspielerinnen und einer Torfrau. Wechsel waren unbegrenzt und fliegend möglich.