Corona-Cluster bei Ritzmaier-Club Sandhausen

Corona-Alarm beim SV Sandhausen: Der deutsche Fußball-Zweitligist ist gleich von 18 positiven Fällen in der Mannschaft und deren Umfeld betroffen.

Neben sechs Betreuern lieferten gleich zwölf Kicker einen positiven Test ab. Ob sich darunter auch der Ex-Rapidler Marcel Ritzmaier befindet, ist nicht bekannt. Alle Personen haben sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne begeben, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Nach Angaben des Tabellen-15. hatten sich am Mittwoch einige Profis mit Erkältungssymptomen gemeldet. Daraufhin sei ein umfangreicher PCR-Test erfolgt. Dank des Impfschutzes gebe es mehrheitlich milde Verläufe.

"Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich allerdings auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen", sagte Sandhausens Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Nikolaus Streich. Erst in der vergangenen Woche hat sich der SVS für die Durchführung der künftigen Heimspiele auf das 2G-Modell, also den Zutritt nur für Genesene und Geimpfte, festgelegt.

Ob die anstehende Partie beim FC St. Pauli am Sonntag in Hamburg stattfinden kann, wird von der DFL nach Prüfung aller Unterlagen entschieden.