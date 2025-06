Neuer Schalke-Trainer: Muslic will "Giganten" wecken

Der neue Schalke-Trainer Miron Muslic will beim kriselnden Zweitligisten ein "neues Miteinander" etablieren. Der Österreicher zeigte sich beeindruckt von der Größe des Vereins: "Schalke ist immer noch ein Gigant". Muslic hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen vermied der neue Schalke-Trainer Miron Muslic konkrete Saisonziele. "Mir ist klar, aus welcher Situation der Verein kommt", sagte der Österreicher am Freitag. Er versprach den Fans jedoch: "Wir wollen eine neue Dynamik entwickeln, ein neues Miteinander." Schalke war in der vergangenen Zweitliga-Saison nur 14. geworden und hatte sogar Spott der eigenen Fans erlebt.

Kindheit im Zeichen des Fußballs

Muslic betonte seine Verbundenheit zum Ruhrgebiet: "Meine Kindheit, meine Jugend fühlt sich ähnlich an wie viele Geschichten hier aus Gelsenkirchen." Der 1982 im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Trainer kam als Flüchtling nach Österreich. "Man muss sich alles hart erarbeiten", beschrieb er seine Philosophie.

Erfolge in Belgien

Seinen größten Erfolg feierte Muslic mit Cercle Brügge, mit dem er in die UEFA Conference League einzog. Bei Schalke unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Der Verein zahlte für den Coach eine mittlere sechsstellige Summe an Plymouth Argyle.