Getty

Harte Kritik

125-Millionen-Flop? Wirtz wackelt in Liverpool

16.09.25, 14:35
Florian Wirtz wechselte für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool – bisher ohne Wirkung. Null Tore, null Vorlagen, erste Kritik. Am Mittwoch gegen Atlético Madrid (21 Uhr/Sky)  steht er unter Druck. 

Vier Pflichtspiele, kein Tor, keine Vorlage: Florian Wirtz tut sich beim FC Liverpool schwer. Beim 1:0 gegen Arsenal musste er wegen Krämpfen raus, gegen Burnley blieb er ohne Torschuss.

Kritik aus England

„Welcome to the Premier League“, kommentierte Trainer Arne Slot die Probleme trocken. Ex-Profi Jamie Carragher stellte die Ablöse öffentlich infrage: „Er hat Qualität, aber ist er ein 125-Millionen-Euro-Spieler?“

Gefahr Stammplatzverlust

Das Portal „Football365“ spekuliert bereits über einen möglichen Bankplatz. Slot könnte auf Alternativen wie Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai zurückgreifen. Am Mittwoch gegen Atlético Madrid (21 Uhr) steht Wirtz erneut im Fokus.

