Arsenal rückt näher an Tabellenführer Liverpool heran

Arsenal hat die kleine Chance auf den Gewinn des englischen Fußball-Meistertitels gewahrt.

Die "Gunners" feierten am Dienstag durch Treffer von Mikel Merino (37.) und Bukayo Saka (73.) beziehungsweise Rodrigo Muniz (94.) einen 2:1-Heimsieg über Fulham und liegen damit noch neun Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool. Die "Reds" haben allerdings eine Partie in der Hinterhand, sie empfangen am Mittwoch im Merseyside-Derby Everton.

Weiterhin vier Punkte hinter Arsenal liegt Nottingham Forest auf Rang drei. Das Überraschungsteam dieser Spielzeit gewann daheim gegen Manchester United dank eines Tores von Ex-United-Profi Anthony Elanga (5.) 1:0. Der Rekordmeister ist nach der 13. Niederlage im 30. Liga-Saisonmatch nach wie vor nur Tabellen-13.