Angst vor Bibber-Marathon in Wien

Zum Aufwärmen steigt am Sonntag ein Walzer-Weltrekordversuch.

Wien. Eigentlich ist für den 42. Vienna City Marathon am Sonntag (bzw. Kinder-, Inclusion- und Vienna-5K-Lauf am Samstag) alles angerichtet. Mit 45.000 Aktiven haben sich so viele nie zuvor für das größte heimische Laufspektakel angemeldet. Allein den Marathon über die klassische 42,195-km-Distanz werden rund 13.000 Läuferinnen und Läufer in Angriff nehmen.

Inzwischen haben auch die Aufbauarbeiten im Zielbereich vor dem Burgtheater und beim Start vor der Reichsbrücke längst begonnen. Alles läuft nach Plan – bis auf die Wetterprognose.

Temperatursturz lässt Organisatoren zittern

Nach einem frühlingshaften Warmwetter-Einbruch soll ausgerechnet vor dem 5-km-Lauf am Samstag (dafür waren bis zuletzt auch noch Restplätze frei) die Kälte zurückkommen. Sonntagmorgen werden Temperaturen um den Gefrierpunkt befürchtet. Sogar vereinzelte Schneeflocken könnten fallen.

Top-Österreicher peilen Marathon in 2:12 an

Zur Startzeit um 9 Uhr (ORF1 live) werden im besten Fall vier, fünf Grad erwartet. Windböen sollen alles nicht nur unangenehmer machen – damit müssten die Spitzenläufer auch ihre angepeilten Zeiten nach oben revidieren. Die Top-Österreicher Andreas Vojta und der frühere ÖLV-Rekordinhaber Lemawork Ketema zum Beispiel hatten ursprünglich Zeiten um 2:12 Stunden avisiert.

Bei den Damen kehrt die Ex-Triathletin und ehemalige ÖLV-Marathon-Rekordlady Eva Wutti nach Wien zurück.

Die Favoriten kommen aus Kenia: Justus Kangogo mit einer persönlichen Bestzeit von 2:05:57 Stunden, Douglas Chebii (lief in Linz 2022 2:06:31) und Stanley Kurgat (2:07:05). Für sie sollen Tempomacher über die Halbmarathon-Distanz hinaus für Windschatten sorgen. Die Kälte wird den Afrikanern in jedem Fall zu schaffen machen.

Um 8.35 heißt es am Start: »Alles Walzer!«

Für Tausende Hobbyläufer wird es noch mehr darum gehen, nicht auszukühlen. Passend, dass sich die Organisatoren ein Aufwärmprogramm für alle einfallen lassen haben: Um 8.35 Uhr wird in Anlehnung an das Johann-Strauss-Jahr der Donauwalzer erklingen. Vor der Startlinie wird Dancing Star Thomas Kraml mit 100 Profitanz-Kollegen vorzeigen, wie es geht: Wenn dann 2.000 Paare in der Startaufstellung zumindest eine Minute lang Walzerschritt halten, wäre der Weltrekord geschafft.