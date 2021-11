Chelseas Tuchel ganz heiß auf Ex-Rapidler

Bei Rapid verpasste Attila Szalai den Sprung zu den Profis - in der Türkei hat sich der Ungar jedoch prächtig entwickelt. Nun will Chelsea London beim Top-Talent zuschlagen.

Vom damailgen Rapid-Coach Mike Büskens noch in die zweite Mannschaft der Hütteldorfer versetzt, legt Attila Szalai nun andernorts eine steile Karriere hin. Denn niemand geringeres als der amtierende Champions-League-Sieger Chelsea soll hinter dem Abwehrspieler vom türkischen Top-Klub Fenerbahce her sein.

„CNN Türk“ zufolge kam es bereits zur Einigung zwischen den "Blues" und dem Spieler. Stolze 23,4 Millionen Euro wollen die Londoner in die Hand nehmen, um den 23-jährigen Ungarn vom Bosporus-Klub loszuseisen. Für sechs Jahre bei einer Jahresgage von über vier Millionen Euro soll sich Szalai an das Team vom deutschen Coach Thomas Tuchel binden.

Der ungarische Nationalspieler läuft seit einem Jahr in Istanbul auf, hat sich in der Startelf einen festen Platz erspielt. In allen 18 bisherigen Pflichtspielen von Fener kam der Innenverteidiger zum Einsatz. Auch Starspieler Mesut Özil hält große Stücke auf den ehemaligen Rapid-Spieler.

In der Nationalmannschaft ist Szalai ebenfalls gesetzt. Beim WM-Quali-Spiel gegen San Marino (Freitag, 20:45 Uhr) wird er mit großer Sicherheit das Trikot mit den Nationalfarben überstreifen.