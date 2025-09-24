"Dumm" - Slot schießt gegen neuen Superstar

Arne Slot ist sauer: „Unnötig, nicht klug, man nennt es dumm, ich habe es auch sofort als dumm bezeichnet.“
Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Fußball-Ligacups eingezogen. Die "Reds" mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.
Liverpool-Trainer Arne Slot war nach dem Spiel auf seinen Spieler sauer und bezeichnete die Aktion als „unnötig und dumm“.
„Ich habe ihm gesagt, wenn man im Champions-League-Finale in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt, kann ich den Jubel vielleicht verstehen“, so der Niederländer.
„Wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: 'Dieses Tor gehört ganz dir‘.“