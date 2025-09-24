"Dumm" - Slot schießt gegen neuen Superstar

Arne Slot ist sauer: „Unnötig, nicht klug, man nennt es dumm, ich habe es auch sofort als dumm bezeichnet.“

Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Fußball-Ligacups eingezogen. Die "Reds" mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.

© APA/AFP/PAUL ELLIS

Liverpool-Trainer Arne Slot war nach dem Spiel auf seinen Spieler sauer und bezeichnete die Aktion als „unnötig und dumm“.

„Ich habe ihm gesagt, wenn man im Champions-League-Finale in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt, kann ich den Jubel vielleicht verstehen“, so der Niederländer.

© Getty Images

„Wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: 'Dieses Tor gehört ganz dir‘.“