Erik ten Hag wird neuer Manchester-United-Trainer

Der 52-jährige Niederländer tritt im Sommer die Nachfolge des deutschen Interimstrainers Ralf Rangnick an, wie der Premier-League-Club am Donnerstag verlautete. Ten Hag ist aktuell noch als Trainer des niederländischen Topclubs Ajax Amsterdam tätig, wo er noch bis 2023 unter Vertrag gestanden wäre. ManUnited musste daher für die Verpflichtung eine Ablöse zahlen.

????????????



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik