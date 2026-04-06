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Bernado Silva
© Getty

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Ex-Salzburg-Coach bestätigt ManCity-Abgang

06.04.26, 11:41
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Bei Manchester City geht eine Ära zu Ende – und sie trägt den Namen Bernardo Silva. Nach neun Jahren voller Titel, Glanz und großer Momente verabschiedet sich der Portugiese im Sommer von den „Skyblues“. 

Bestätigt wurde der Abschied nun von Co-Trainer Pepijn Lijnders, der es auf den Punkt brachte: „Jede schöne Geschichte hat ein Ende.“ Und was für eine Geschichte das war: Sechs Meistertitel, der Triumph in der Champions League 2023 und insgesamt 18 Trophäen – Silva prägte eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte wie kaum ein anderer.

Doch Zahlen erzählen nur die halbe Wahrheit. Für Ex-Salzburg-Coach Lijnders ist klar: Silva hinterlässt eine Lücke, die nicht einfach zu schließen ist. Seine Spielintelligenz, sein Gespür für Räume und sein unermüdlicher Einsatz machten ihn zum Herzstück des Teams. „Wenn er fehlt, merkt man es sofort“, betonte der Niederländer. 

Letzte Chance auf Silberware

Noch ist das Kapitel aber nicht ganz abgeschlossen. Im FA Cup ist City nach dem überzeugenden 4:0 gegen Liverpool weiter im Rennen – ein letzter Titel zum Abschied scheint greifbar. In der Liga hingegen wird es schwierig: Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits neun Punkte, ist aber noch nicht uneinholbar.

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Und wie geht es weiter?

Während City bereits intensiv nach einem Nachfolger sucht – unter anderem soll Nottingham-Motor Elliot Anderson auf der Liste stehen – richten sich die Blicke auch auf Silvas Zukunft. Der 31-Jährige wird mit Topklubs wie dem FC Barcelona oder Juventus Turin in Verbindung gebracht, auch ein Wechsel nach Nordamerika gilt als Option.

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