Feuerdrama: Southampton-Stadion von Rauch eingehüllt

Feuerdrama nahe dem St. Mary's Stadium! Stunden vor dem Zweitliga-Duell gegen Preston North End bricht neben dem Stadion von Southampton ein Großbrand aus.

Die Mannschaft von Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl Russell will heute (19:45 Uhr) gegen Preston North End weiter auf dem Weg in die Premier League vorankommen, doch ein nahegelegenes Industriegebäude, sorgt für dramatische Szenen. Rauch und Flammen bedrohen die Partie. Die Fans halten den Atem an

Heimspiel steht auf der Kippe

Derzeit sind acht Feuerwehrfahrzeuge, zwei Drehleitern und weitere Spezialfahrzeuge vor Ort im Einsatz. Anwohner wurden angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da eine erhebliche Menge an Rauch freigesetzt wurde. Noch ist jedoch unklar, ob das Meisterschaftsspiel von Southampton, die in der Championship mit 70 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz rangieren, von den Auswirkungen des Feuers betroffen sein wird.

Die EFL (English Football League) verfolgt aufmerksam die Entwicklungen und verspricht eine zeitnahe Aktualisierung, sobald eine Entscheidung getroffen wurde. Gleichzeitig befinden sich auch die örtlichen Polizeikräfte von Southampton und North End in intensiven Gesprächen, um die Situation schnellstmöglich zu beenden.