Hammer-Gerücht um Pep Guardiola

Der spanische Star-Trainer könnte Manchester schon bald verlassen.

Für Pep Guardiola läuft es diese Saison richtig gut. Manchester City liegt in der Meisterschaft einen Punkt vor Liverpool, in der Champions League stehen die Citizens mit einem Bein im Halbfinale. Für den 51-jährigen Star-Trainer könnte es dabei die letzte Möglichkeit sein, mit City endlich die Königsklasse zu gewinnen.

Wird Guardiola Nationaltrainer von Brasilien?

Einem Bericht der spanischen Marca zufolge könnte Guardiola die Insel nämlich schon im Winter Richtung Brasilien verlassen und Nationaltrainer der Selecao werden. Ednaldo Rodrigues, der neue Präsident des brasilianischen Fußball-Verbandes, sucht einen Nachfolger für Tite, der sein Amt nach der WM in Katar niederlegt und soll bereits erste mit Guardiolas Bruder und Berater Pere geführt haben.

Brasilien bietet dem Star-Trainer demnach einen Vertrag bis zur WM 2026 mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen Euro. Guardiola hatte in Interviews wiederholt betont, dass er nach Manchester gerne eine Nationalmannschaft betreuen wolle. „Ich will diese Erfahrung machen“, so der 51-Jährige. Der Spanier steht bei City allerdings noch bis Juni 2023 unter Vertrag.

Guardiola ist seit Juli 2016 Trainer von Manchester City. Zuvor betreute der Spanier den Bayern München und den FC Barcelona.