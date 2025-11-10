Historischer Sieg! Guardiola feiert 1000. Spiel mit 3:0

Pep Guardiola hat sein 1000. Spiel als Trainer mit einem 3:0-Sieg gegen Liverpool gefeiert. Der Manchester-City-Coach zeigte sich stolz: "Ich möchte mich bei den Spielern bedanken."

Manchester City setzte sich am Sonntag mit 3:0 gegen Meister Liverpool durch und feierte damit Pep Guardiolas 1000. Spiel als Trainer. Der Katalane verbuchte seinen 716. Sieg und verkürzte mit City den Rückstand auf Leader Arsenal auf vier Punkte.

Guardiolas emotionaler Rückblick

"Ich möchte mich bei den Spielern und dem Trainerstab für dieses Geschenk bedanken", sagte der 54-Jährige. "Ich bin stolz darauf, das in Manchester mit meinem Verein City tun zu dürfen." Guardiola betonte: "Ich denke, meine Zeit bei Barcelona B ist das Fundament für viele Dinge."

Erfolgsbilanz eines Trainergenies

Seit seinen Anfängen 2007 bei Barcelona B gewann Guardiola zwölf nationale Meisterschaften und drei Champions-League-Titel. "Ich werde die Jungs aus dieser ersten Saison nie vergessen", meinte der Spanier über seine Anfänge.

City auf Titelkurs

"Im Oktober und November gewinnt man nicht die Premier League", analysierte Guardiola nüchtern. "Es gewinne jene Mannschaft die Liga, die jeden Monat wachse. Und da sei City auf dem richtigen Weg." Nach Siegen gegen Dortmund und Liverpool zeigte sich der Coach zuversichtlich.

Liverpools Ernüchterung

Für Liverpool war es die fünfte Liga-Niederlage - in der Meistersaison waren es insgesamt nur vier gewesen. "Wir müssen uns verbessern. Das ist offensichtlich", räumte Coach Arne Slot ein. "Das Letzte, worüber ich jetzt sprechen sollte, ist der Titelkampf."