Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Pep Guardiola
© Getty

Fußball:

Manchester City kassierte gegen Tottenham erste Niederlage

23.08.25, 15:41
Teilen

Kontertor und Goalie-Patzer besiegelten Heim-Niederlage der fehleranfälligen Guardiola-Elf - Danso spät eingewechselt

Manchester City hat sein erstes Saisonheimspiel verloren. Die fehleranfällige Mannschaft von Pep Guardiola unterlag am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League Tottenham 0:2 (0:2). Brennan Johnson (35.) und Joao Palhinha (45.+2) erzielten die Tore für die Spurs, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Tottenham ist nach dem Auftakt-3:0 gegen Burnley unter Neo-Coach Thomas Frank noch ohne Gegentor.

Manchester City, das zum Meisterschaftsstart 4:0 in Wolverhampton gesiegt hatte, fand zu Beginn die besseren Möglichkeiten vor. Omar Marmoush ließ nach Haaland-Vorarbeit einen "Hunderter" aus. Die Gäste lauerten auf Konter und gingen durch einen solchen in Führung. Johnson verwertete eine Richarlison-Hereingabe. Ein Patzer des jungen City-Goalies James Trafford, der einen kurz abgespielten Abstoß mitten ins Tottenham-Pressing hineinspielte, resultierte im 0:2. Dauerdruck, wie in besseren City-Zeiten, brachten die Gastgeber bei allem Bemühen in Hälfte zwei dann nicht zustande. Selbst der mehrmals mögliche Anschlusstreffer gelang mit etwas Pech im Abschluss nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden