"Ist ein Spion": Nazi-Skandal um englische Trainerlegende

Als neuer England-Trainer legte der Deutsche Thomas Tuchel einen Traumstart hin. Trotzdem wehren sich einige auf der Insel noch immer gegen ihn.

Die englische Trainerlegende Harry Redknapp (78) sorgte mit seiner Äußerung über den neuen Three Lions Trainer für eine große Diskussion.

Der ehemalige Coach von Tottenham Hotspur, Portsmouth und West Ham United hat laut einigen englischen Medien bei einer Veranstaltung über Tuchel gelästert und sogar den Hitlergruß gemacht. Jetzt veröffentlichte der Guardian das Video.

Stimmung brach schnell ein

Der Vorfall ereignete sich bei einem Charity-Event vergangene Woche. Über Tuchel sagte Redknapp: "Ich weiß nicht. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass er ein deutscher Spion ist." Diese Aussage sorgte bei den Zuschauern noch für einige Lacher.

Die Stimmung beim Publikum änderte sich, als der 78-Jährige in eine Hasstirade verfiel: "Ich sag's euch. Ernsthaft, er wurde gesendet, um uns zu ruinieren." Er verglich Tuchel mit Lord Haw-Haw. Dieser betrieb während dem 2. Weltkrieg Nazi-Propaganda in Großbritannien. Danach schrie er auf Deutsch "Ja!". Er hob seinen linken Arm zum Hitlergruß, was die Zuschauer schockte.

Thomas Tuchel ist der erste deutsche Trainer von England und der dritte ausländische. Seine beiden Vorgänger waren der Schwede Sven-Göran Eriksson und der Italiener Fabio Capello. Tuchel konnte mit seinem Team die ersten beiden Spiele gewinnen und ist ideal in die WM-Qualifikation gestartet.