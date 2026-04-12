Kriegt Arsenal die Titel-Flatter? – Das sagt der Supercomputer

Behält der FC Arsenal die Nerven? Während die Gunners ins Wanken geraten, meldet sich jetzt der Supercomputer – und seine Prognose sorgt für neue Spannung im Titelrennen.

Der FC Arsenal zittert plötzlich im Titelrennen! Nach dem 1:2 gegen Bournemouth am Samstag wackelt die zuvor so souveräne Saison gewaltig. Zwei Titel sind schon weg, jetzt gerät auch die Meisterschaft ins Rutschen. Dabei wirkt der Vorsprung trügerisch: Neun Punkte vor Manchester City – aber der Rivale hat zwei Spiele weniger. Die Tür ist wieder offen.

Alarmzeichen im Spiel

Auf dem Platz zeigte sich das Problem schonungslos. Früher Rückstand durch Kroupi (17.), Ausgleich per Elfer durch Gyökeres (35.) – und dann zu wenig. Auch Kai Havertz blieb diesmal blass und wurde früh ersetzt. Aus dem Spiel heraus kam kaum Gefahr, ein weiterer Treffer wurde aberkannt (65.). Scott (74.) nutzte die Unsicherheit eiskalt aus. Arsenal dominierte – aber ohne Punch. Genau das wird jetzt zum Risiko.

Supercomputer warnt vor City

Und auch die Zahlen schlagen Alarm: Laut Modell liegt Arsenals Titelchance zwar noch bei rund 74 Prozent – doch die Kurve zeigt nach unten. Der Knackpunkt: Das direkte Duell mit Manchester City nächsten Sonntag (17.30 Uhr/live auf Sky). Gewinnt Arsenal, ist der Titel fast fix. Verliert die Elf von Trainer Mikel Arteta , kippt das Rennen.

Der Supercomputer ist klar: Die Meisterschaft entscheidet sich im City-Spiel. Arsenal hat noch alles in der Hand – aber keinen Spielraum mehr.